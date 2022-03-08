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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.
Asayiş 08.03.2022, 11:15
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ’nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.