Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, söylemleri gerekçesiyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, söylemleri gerekçesiyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Asayiş 07.02.2023, 16:34
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, söylemleri gerekçesiyle gazeteciler Merdan Yanardağ ve Enver Aysever hakkında ’halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan soruşturma başlatıldı.