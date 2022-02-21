İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ’Poyrazköy’ soruşturmasında kumpas kurulduğu gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında 68 şüpheli hakkında, bin 48 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün’ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi.