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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in Kadıköy’de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in Kadıköy’de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Asayiş 15.06.2022, 15:25 15.06.2022, 15:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP’li milletvekili Saliha Aydeniz’in Kadıköy’de izinsiz yürüyüş sırasında polis memuruna yumruk atma gerekçesi ile hazırlanan soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.