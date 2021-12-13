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Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anneden oğluna çağrı: “Oğlum ben seni ekmeğe yolladım onların peşine mi yolladım, ne olursun dön gel”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi’nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi’nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Asayiş 13.12.2021, 11:45
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi’nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.