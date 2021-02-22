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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’e M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’e M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Asayiş 22.02.2021, 08:51
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’e M.Y. isimli sosyal medya hesabından sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.