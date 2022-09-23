Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından staj yapmak için gittiği yere başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia eden Nezaket Akbulut’un şikayeti üzerine ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından staj yapmak için gittiği yere başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia eden Nezaket Akbulut’un şikayeti üzerine ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Asayiş 23.09.2022, 14:46 23.09.2022, 15:14
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından staj yapmak için gittiği yere başörtüsü nedeniyle alınmadığını iddia eden Nezaket Akbulut’un şikayeti üzerine ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı.
Sayfalar Tümü