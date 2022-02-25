İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK’ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada görevdeki subayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK’ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada görevdeki subayların da aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.