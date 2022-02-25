İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK’ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma k

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılınca, Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu sınavlarında, FETÖ ile irtibatlı adayların aday numaraları üzerinden kodlamaya tabii tutularak TSK’ya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, görevde subayların da aralarında bulunduğu 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamaya yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.