İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde edinilen ilk bilgilere göre, cinayet davasının tarafları arasında çatışma çıktı.

İki grubun birbirine silahla ateş ettiği öğrenilirken polisin de gruba müdahale etmek için havaya ateş ettiği görüldü.

Gazetecilerin yargılandığı MİT davasının görüldüğü sırada olayın meydana gelmesi hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Polisin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenilirken, o anlar gazeteciler tarafından görüntülendi.