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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Asayiş 08.01.2023, 06:37
İstanbul Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 04.35 itibarıyla İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
Boğazda oluşan sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta ortadan kayboldu.