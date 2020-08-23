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İstanbul Boğazı’nda tekne denetimi yapıldı

İSTANBUL(İHA)- İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPMASINDA TEKNELERDE HELİKOPTER DESTEKLİ DENETİM YAPILDI. BİRÇOK TEKNENİN EVRAKLARI KONTROL EDİLDİ. DÜĞÜN YAPILAN BİR TEKNEYİ KONTROL EDEN EKİPLER, İKİ ÇOCUĞUN MASKE TAKARAK POLİSE, ‘KORONA VİRÜS VAR’ DEMESİ HERKES TARAFINDAN ALKIŞA TUTULDU.

Asayiş 23.08.2020, 01:14
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İstanbul Boğazı’nda tekne denetimi yapıldı

İstanbul Boğazı’nda korona virüs tedbirleri kapmasında teknelerde helikopter destekli denetim yapıldı. Birçok teknenin evrakları kontrol edildi. Düğün yapılan bir tekneyi kontrol eden ekipler, iki çocuğun maske takarak polise, ‘korona virüs var’ demesi herkes tarafından alkışa tutuldu.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Boğazı ve Haliç bölgesinde helikopter destekli denetim yaptı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerine kadar süren denetimde İstanbul Boğazı’ndaki birçok teknenin evrakları kontrol edildi.

Kontrol edilen teknelerde polis ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. Parti veren ve düğün yapan teknelerde yapılan denetimlerde şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması yapılırken, personel listesi, tekneyi kullanan kaptanın belgesi gibi evraklar tek tek kontrol edildi.

Haliçte düğün yapılan bir tekneyi denetleyen ekipleri iki kız çocuğunun korona virüsle ilgili anlattıkları hem güldürdü, hem alkış aldı. Ellerin nasıl yıkandığını polise anlatan çocuklar, ‘Maske taktık çünkü korona virüs var, ellerimizi böyle yıkıyoruz” diye anlattı.

Belgesi yenilenmeyen bir tekneye cezai işlem uygulanırken, 14 gün sure ile personel listesini tutma zorunluluğu olup tutmayan bir başka tekneye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Ekipler daha sonra sağlık için herkesin maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerektiğini anlattı. Ekipler, “Bizi görünce aklınıza direk ceza gelmesin, maske, mesafe ve temizliğe sağlık için dikkat edelim. Yoksa hastalandığımızda kesilen cezaların hiçbir kıymeti kalmıyor” diyerek uyarıda bulundu.

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