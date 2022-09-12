İstanbul Boğazı’nda can pazarı
Üsküdar, Salacak sahilinde denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki vatandaşlardan yardım isteyen şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar, Salacak sahilinde denize giren bir kişi, akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki vatandaşlardan yardım isteyen şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar, Salacak Sahili’nde geçtiğimiz günlerde denize giren şahıs akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildeki vatandaşlar denizde çırpınan bir kişiyi görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada sahildeki vatandaşlar ise balıkçılardan denizdeki kişiyi kurtarmak için yardım istedi. Denizdeki şamandıraya sarılarak yardım bekleyen şahıs balıkçı teknesine alınarak kıyıya çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahısın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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