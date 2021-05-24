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İstanbul Boğazı’nda arızalanan tekne sürüklendi
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bebek Koyu’na çekildi.
Asayiş 24.05.2021, 20:08
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Bebek Koyu’na çekildi.Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü açıklarında dümen arızası nedeniyle içinde 4 kişinin bulunduğu 11 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde teknenin yanına gelerek müdahale etti. Tekne KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Bebek Koyu’na çekildi.