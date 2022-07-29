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İstanbul Boğazı’nda arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası’na demirletildi
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda arıza yapan 134 metre boyundaki ‘Sparta’ isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.
Asayiş 29.07.2022, 21:40
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda arıza yapan 134 metre boyundaki ‘Sparta’ isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası’na demirletildi.
Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeki 134 metre boyundaki ‘Sparta’ isimli gemi, İstanbul’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarla arıza yapan gemi, Kurtarma-12 ve römorkörlerle Türkeli Demir Sahası’na çekilerek demirletildi.