İstanbul boğazında arıza yapan 170 bin ton kömür yüklü gemi sürüklenmeye başladı, boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halinde olan İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı 295 metre boyunda CHENG MAY isimli yük gemisi boğazda sürüklemeye başladı. Geminin sürüklenmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na KURTARMA-6 Römorkörü refakatinde seyir halinde olan Liberya bayraklı 295 metre boyunda olan CHENG MAY isimli yük gemisi İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Makine arızası yapan ve 170 bin ton kömür yüklü olan gemi boğazda sürüklenmeye başladı. Sürüklenen için KURTARMA-1, KURTARMA 5, KURTARMA-11 Römorkörleri ve KEGM-3 botu hızla bölgeye sevk edildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

(CGK-