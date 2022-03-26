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MSB: "26 Mart 2022 tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın ben
İstanbul Boğazı girişinde mayın görüldüğü iddiası
Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.
Asayiş 26.03.2022, 12:05
Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.
Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.