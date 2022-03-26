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İstanbul Boğazı girişinde mayın görüldüğü iddiası
Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.
Asayiş 26.03.2022, 12:14 26.03.2022, 12:42
Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.