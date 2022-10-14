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İstanbul Boğazı gemi trafiği güney-kuzey yönlü olarak açıldı
Tuzla’dan Kavkaz’a gitmek üzere hareket eden ANNITA, seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yaptı. ANNITA isimli dökme yük gemisinin makine arızası yapması sonucu, boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştı. Kurtarma römorkörü tarafından çekilen geminin, Büyükdere İskelesi’ne demirletilmesinin ardından kapanan boğaz trafiği saat 01.30’da güney-kuzey yönlü olarak tekrardan açıldı.
Asayiş 14.10.2022, 01:48
Tuzla’dan Kavkaz’a gitmek üzere hareket eden ANNITA, seyir halindeyken Rumeli Feneri açıklarında makine arızası yaptı. ANNITA isimli dökme yük gemisinin makine arızası yapması sonucu, boğaz trafiği geçici olarak askıya alınmıştı. Kurtarma römorkörü tarafından çekilen geminin, Büyükdere İskelesi’ne demirletilmesinin ardından kapanan boğaz trafiği saat 01.30’da güney-kuzey yönlü olarak tekrardan açıldı.