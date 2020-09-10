İstanbul Bilişim’e dolandırıcılık davası; sahibinin kayıtlı mal varlığı yok!

Hürriyet’te yer alan habere göre, tüketicilerin satın aldığı ürünleri göndermediği gerekçesiyle gündemde İstanbul Bilişim’in konkordato davası devam ederken, kritik bir davanın da Ankara’da açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şirketten aldıkları ürünleri alamayan 4 kişinin şikâyetini tek dosyada birleştirdi. Sabit A., Ali Osman K., Rüstem D. ile Orkun K., savcılık dilekçelerinde, ödemesini yaptıkları ürünleri alamadıkları gibi para iadelerinin de yapılmadığını bildirdi. Televizyon, ütü ve cep telefonu alan müşteriler, firmanın kendilerini dolandırdığını öne sürdü.

TEK TEK İFADE VERDİ

Soruşturmayı yürüten Savcı Ejder Oğuz Özdemir, 4 şikâyet başvurusunu tek dosyada birleştirerek, her şikâyete ilişkin şirketin sahibi Nurettin Yavuz’un (31) ifadesini ayrı ayrı aldı. Yavuz ifadelerinde, kimseyi dolandırma kastlarının olmadığını, ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını öne sürdü.

ŞİRKETİN MERKEZİ İSTANBUL’DA, SAHİBİNİN KAYDI DİYARBAKIR’DA

Yürütülen soruşturma sonrası Yavuz hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile dava açıldı. Yavuz’un 12 yıldan 40 yıla hapsi talep edilirken, iddianamede şirketin, stokta bulunmayan ürünlerin satışını yaptığı, bu sayede çok sayıda kişiden para toplandığı kaydedildi. Yavuz’un, şirketin gerçek sahibi olmadığı yönündeki tartışmalara da iddianamede yer verilirken, şirketin merkez adresi İstanbul olmasına rağmen sahibi Yavuz’un Mernis kaydının Diyarbakır olması çelişkili bulundu.

KAYITLI BİR MAL VARLIĞI BULUNMUYOR

Şirketin sahibi görünen Yavuz ile ilgili İstanbul’da yürütülen bir soruşturma dosyasında da önemli detaylar yer alıyor. Dosyaya göre, Yavuz adına kayıtlı herhangi bir mal varlığı bulunmuyor. Hakkında 114 ayrı ‘dolandırıcılık’ kaydı bulunuyor. Geçen yıl el değiştiren şirketin yeni sahibi görünen Yavuz’un ‘emaneten’ şirketi üzerine aldığı belirtiliyor. Tek bir fotoğraf karesi dahi bulunmayan, adına kayıtlı şirketlerde ulaşıla-mayan Yavuz’un nerede yaşadığını şirket çalışanları dahi bilmediklerini söyledi.

KONKORDATO DAVASINA 1100 TÜKETİCİ DAVAYA MÜDAHİL

İstanbul Bilişim’in açtığı konkordato davasının ilk duruşması ise bugün yapılıyor. Davaya 1100’e yakın tüketici müdahil oldu. Bu rakam, bu zamana kadar açılan konkordato davalarındaki en yüksek müdahil sayısı olarak kayda girdi. Dava dosyasına göre şirket 50 bini aşkın kişiye sattığı ürünlerden 150 milyon lira para topladı. Ancak ne ürünler gönderildi ne para iadesi yapıldı.