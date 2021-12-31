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İstanbul Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
İstanbul Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
İstanbul Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Asayiş 31.12.2021, 00:52
İstanbul Beyoğlu’nda 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Yangın çevredeki binalara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.