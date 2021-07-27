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İstanbul Beyoğlu'nda dünürler birbirini vurdu: Aynı aileden 3 kişi öldü

VİDEO HABER: Son dakika haberine göre Beyoğlu’nda genç çiftin boşanma sürecinde dünürler tartıştı. Çıkan silahlı çatışmada genç kızın babası bacağından vuruldu, bunun üzerine de damadını, damadının babasını ve damadının kuzenini silahla vurarak öldürdü.

Asayiş 27.07.2021, 17:52
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Korkunç olay Örnektepe Kanarya Sokak’ta yaşandı. Kısa süre önce evlenen Berk Giray ve Hatice Giray çifti iddiaya göre sorun yaşamaya başladı. Birkaç gün önce evden ayrılan Hatice Giray, dayısının Örnektepe Kanarya Sokak’taki evine geldi.

KARISININ KAPISINA DAYANDI

Eşiyle barışmak isteyen damat Berk Giray ise yanına babası ve kuzenini alarak bugün öğle saatlerinde Hatice Giray’ın kapısına dayandı. Evin önünde yaşanan tartışma üzerine gelinin babası Mürsel Ağrı da olay yerine geldi.

BACAĞINDAN VURULDU, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada kayınpeder Mürsel Ağrı, bacağından vuruldu. Silahını çeken Ağrı, damadı Berk Giray’ı, dünürünü ve damadın kuzeni olduğu öğrenilen bir kişiyi vurarak öldürdü.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan yaralı Mürsel Ağrı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından olay yerindeki 3 ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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