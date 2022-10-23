Son Dakika
Ukrayna’dan “kirli bomba” iddialarına yanıt: “Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar”
İstanbul Barosu’nun 52. Genel Kurulu’nda yeni başkan, resmi olmayan sonuçlara göre, Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı oldu.
İstanbul Barosu’nun 52. Genel Kurulu’nda yeni başkan, resmi olmayan sonuçlara göre, Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı oldu.
Asayiş 23.10.2022, 18:42
İstanbul Barosu’nun 52. Genel Kurulu’nda yeni başkan, resmi olmayan sonuçlara göre, Filiz Saraç oldu. Filiz Saraç aynı zamanda 144 yıllık kurulun ilk kadın başkanı oldu.