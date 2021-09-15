İstanbul, Balıkesir ve Trabzon’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4’ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi.