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İstanbul, Balıkesir ve Trabzon’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4’ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi.

İstanbul, Balıkesir ve Trabzon’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4’ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi.

Asayiş 15.09.2021, 10:54
İstanbul, Balıkesir ve Trabzon’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4’ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi.

İstanbul, Balıkesir ve Trabzon’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4’ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi.

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