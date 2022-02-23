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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 5 bin yeni taksi teklifi, UKOME’de oy çokluğuyla 13’üncü kez reddedildi.
İstanbul Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Asayiş 23.02.2022, 14:33
İstanbul Bağcılar’da bir tekstil atölyesinde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan iş yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.