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İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi
İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda emniyet itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevlilerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi
İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda emniyet itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevlilerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Asayiş 25.08.2022, 03:51
İstanbul, Bağcılar O-3 Yüzyıl istikametinde meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda emniyet itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görevlilerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
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