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İstanbul Arnavutköy’de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Asayiş 12.08.2022, 13:13
İstanbul Arnavutköy’de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy’de kamyondan düşer demirler yanından geçen İETT otobüsüne saplandı. Otobüste bulunan yolculardan bazıları yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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