İstanbul Ambarlı Limanında uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Beylikdüzü Ambarlı Limanından deniz yoluyla uyuşturucu sevk edileceği ihbarı polisi harekete geçirdi. Limana operasyon konteynırı zulalanmış 22 kilo 880 gram kokain ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘Uyuşturucu veya uyarıcı İmal ve Ticareti’ suçu ile ilgili, suç organizasyonlarını deşifre edilmesi üzerine yaptığı çalışmalar sırasında Ambarlı Limanından deniz yoluyla uyuşturucu sevki yapılacağı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 11 Kasım günü Ambarlı Limanında belirtilen bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, konteynırları incelemeye başladı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda bir konteynır içerisine zulalanmış halde 22 kilo 880 gram likit kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.