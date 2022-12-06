Son Dakika
İstanbul Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen vatman, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen vatman, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 06.12.2022, 16:35
İstanbul Alibeyköy’de dün tramvay ile İETT otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye getirilen vatman, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.