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İstanbul Adliyesi’nde polisin elinden kaçan FETÖ’nün kilit ismi yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) mali kaynak aktardığı gerekçesi ile kapatılan "Kimse Yok Mu Derneği"nin kilit ismi, İstanbul’da yargılandığı davanın karar duruşması için götürüldüğü İstanbul Adliyesi’nde polisin elinden kaçtı. Firari sanık, olaydan 6 gün sonra Maltepe’de polisin yol kontrolü sırasında yolcu minibüsünde yakalandı.

Asayiş 14.03.2022, 11:11 14.03.2022, 11:45

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY’nin mali yapısına kaynak oluşturduğu gerekçesi ile daha önce kapatılan “Kimse Yok mu” derneğine yönelik 2016’dan bu yana devam eden davada yargılanan dernek üst düzey yöneticisi Mustafa C. (52), Mart ayının başında Adli Sevk Timleri tarafından Küçükçekmece’den Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülmek üzere ekip otosuna bindirildi. İddiaya göre hüküm giyen derneğin kilit ismi, son duruşma için İstanbul Adliyesi’ne getirildiği sırada mahkeme kapısında polisin elinden kaçarak firar etti.

İstanbul Adliyesi'nde polisin elinden kaçan FETÖ'nün kilit ismi Maltepe'de minibüste yakalandı

Avrupa yakasından Anadolu Yakasına geçti

Firar ederek izini kaybettiren FETÖ hükümlüsü, adliyeden kaçtıktan sonra sırra kadem bastı. Her gün sürekli yer değiştirerek polisten kurtulmanın yollarını aradı. Altı gün boyunca kimi zaman örgüt içinde “Gaybubet” diye adlandırılan hücre evlerinde, kimi zaman da yakın hısımlarının yanında saklandı. Firari olarak her yerde aranan hükümlü, son olarak 7 Mart’ta yine yer değiştirmek için bulunduğu adresten ayrılarak Maltepe’de bir yolcu minibüsüne bindi. Bindiği minibüs Küçükyalı Mahallesine doğru seyrederken, akşam saat 21.20 sıralarında D-100 Karayolunda yol kontrolü yapan devriye polis ekipleri tarafından durduruldu.

Bindiği minibüsü polis durdurunca paniğe kapıldı

Emniyet ekiplerini karşısında görünce paniğe kapılan FETÖ mensubu., uygulama noktasında minibüsten inerek kaçmaya başladı. Polisler tarafından durdurulan dolmuştan iner inmez sokak aralarına doğru koşarak kaçan Mustafa C., Gökhan Sokak istikametinde yaklaşık 1 kilometre devam eden kovalamaca sonucu Yüce Sokak ile Rüştü Sarp Caddesi’nin kesiştiği noktada yakalandı. Yere yatırılıp kelepçe vurularak gözaltına alınan şüphelinin yapılan GBT sorgusunda, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma salonuna girmek üzereyken Adli Sevk Timi’nin elinden firar eden FETÖ hükümlüsü Mustafa C. olduğu anlaşıldı.

İki ayrı davadan hükümlü olduğu ortaya çıktı

Gözaltına alındıktan sonra Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezine götürülen sanığın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 2016’dan beri yürütülen “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, KHK ile kapatılan sözde yardım derneğindeki pozisyonu için de “Görevi kötüye kullanmak” suçundan 3 yıl 9 ay olmak üzere toplam 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı.

Örgütle ilk teması 1996 yılında kurdu

Örgütsel bağının öğrencilik yıllarında talebe evlerinde başladığı anlaşılan C.’nin, FETÖ’ye 1996-1997 yıllarında dahil olduğu öğrenildi. Uzun yıllar FETÖ’nin çeşit kollarında faaliyet gösterdiği ileri sürülen sanığın, KHK ile kapatılan “Kimse Yok Mu derneğiyle yollarının 2012 yılında kesiştiği tespit edildi. Söz konusu derneğin en alt kademesinden başlayarak ‘yönetim kurulu üyeliğine‘ kadar yükselen C.’nin, örgüt içindeki bu görevi 2014 yılına dek sürdürdüğü öğrenildi.

Hüküm giydiği cezalar için cezaevine gönderildi

FETÖ hükümlüsü, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

#isanbul adliyesi #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
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