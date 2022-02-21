İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Müzakereci polis, eşiyle görüştürdüğü adamı uzun uğraşlar sonucunca ikna etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen Serdar A., elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri intihar etmek isteyen kişiyle görüştü ancak Serdar A., ikna olmaması üzerine müzakereci polis çağırıldı. Müzakereci polis, Serdar A.’nın ağlayarak eşiyle sorunlarını olduğunu söylemesi üzerine, eşini aradı. Eşiyle görüştürülen Serdar A., “Sevim, beni affet” dedi. Yaklaşık yarım saat uğraşın sonunda Serdar A., eşinin bıçağı atması için konuşması üzerine, bıçağı yere attı. Polis, ikna edilen Serdar A.’yı gözaltına aldı.