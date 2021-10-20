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İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şam Kapısı’nda baskın

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir ve milletvekili Bezalel Smotrich, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Kudüs’ün Şam Kapısı (Bab el-Amud) bölgesini bastı.

Asayiş 20.10.2021, 21:29
İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şam Kapısı’nda baskın

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir ve milletvekili Bezalel Smotrich, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında Kudüs’ün Şam Kapısı (Bab el-Amud) bölgesini bastı.

İsrailli aşırı sağcı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi liderlerinden milletvekili Itamar Ben Gvir ve milletvekili Bezalel Smotrich, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Kudüs’ün Şam Kapısı (Bab el-Amud) bölgesini bastı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Knesset’in 2 üyesinin baskınlarını güvence altına almak için Şam Kapısı bölgesinde yoğun bir şekilde konuşlandırıldığı kaydedildi. Aşırı sağcı milletvekillerinin baskınını reddeden Filistinlilere ise İsrail güçleri, sert müdahalelerde bulundu. Filistinlilere karşı tazyikli su kullanan İsrail güçleri, Filistinli bir genci darp ederek gözaltına aldı.

Ben Gvir ise ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, İsrail güçlerini Doğu Kudüs’teki "evin sahibi" olduklarını göstermeye ve Şam Kapısı’ndaki Filistinli protestoculara gerçek mermi ile ateş açmaya çağırarak Kudüs halkını ve Filistinlileri tehdit etti.

Öte yanan İsrail güçleri, dün Şam Kapısı’nda Hz. Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlit Kandili’ni kutlayan Filistinlilere ses ve gaz bombaları ve tazyikli su ile sert müdahalelerde bulunmuştu. İsrail güçlerinin müdahalesinde, 130 Filistinli yaralanmış, çoğunluğu çocuk 22’den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

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