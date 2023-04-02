İsrail’in Suriye saldırısında bir İranlı asker daha öldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Suriye’ye geçtiğimiz cuma günü düzenlediği hava saldırısında ağır yaralanan Mektad Mekhani Cafer Abadi isimli askeri danışmanın hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail güçlerinin 31 Mart cuma gecesi Suriye’ye düzenlediği hava saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayınlanan bildiride, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği hava saldırısında ağır yalanan Mektad Mekhani Cafer Abadi isimli bir askeri danışmanın ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. İsrail saldırılarına karşılık verileceği vurgulanan bildiride, "Şüphesiz işgalci ve katil siyonist rejimin bu cinayetleri karşılıksız kalmayacak. Bu saldırılarda hayatlarını kaybeden Mektad Mekhani Cafer Abadi ve Milad Haydari’nin ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in, Şam’ı hedef aldığı saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve Suriye’de askeri danışman olarak bulunan Milad Haydari’nin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise saldırılarda, İran tarafından biri yüksek rütbeli olmak üzere 5 subayın hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye’ye ait askeri noktalara yönelik saldırılar düzenliyor.