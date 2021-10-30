İsrail’in Şam’a füze saldırısı düzenlediği iddiası

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki askeri noktalara füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini, saldırının hava savunması sistemiyle engellendiğini öne sürdü.

Esad rejiminin haber ajansı SANA, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’ın kırsalındaki askeri noktalara füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini iddia etti. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerinden bazılarını düşürdü" denilerek 2 rejim askerinin yaralandığı ve maddi kayıpların meydana geldiği belirtildi. Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.