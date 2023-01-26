İsrail’in öldürdüğü Filistinli sayısı 10’a yükseldi

İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinliyi öldürmesini protesto eden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail güçleri tarafından, öldürülen Filistinli sayısı 10’a yükselirken, Filistin, İsrail ile olan güvenlik koordinasyonunu sona erdirdiğini açıkladı.

İsrail güçlerinin Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin öldürülmesini protesto eden Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kudüs’ün kuzeyindeki el-Ram kasabasında protestolar sırasında İsrail güçlerinin Filistinli 22 yaşındaki Yousef Yahya Muheisen’i vurarak öldürdüğü ifade edildi. Muheisen’in, tedavi için kaldırıldığı Ramallah Tıp Kompleksi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Filistin, İsrail ile olan güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini ilan etti

Cenin’deki katliamı görüşmek üzere Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas’ın başkanlığında düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, Filistin’in İsrail ile olan güvenlik koordinasyonunu sona erdirme kararı aldığını duyurarak, Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nden 7’nci Bölüm kapsamında Filistin halkına koruma sağlama kararını uygulamasını isteyeceğini belirtti.

Filistin yönetiminin, İsrail güçlerinin Cenin’de gerçekleştirdiği katliama dair belgelerinde daha önce sunulan diğer dosyalara eklemek için acilen Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gitmeye karar verdiğini aktaran Rudeineh, Abbas’ın İsrail saldırganlığına karşı koymak ve buna yanıt vermek için kapsamlı, birleşik bir ulusal vizyon üzerinde anlaşmak için Filistin’deki tüm siyasi güçleri acil bir toplantıya davet ettiğini aktardı.

İsrail tarafından bugün öldürülen Filistinli sayısı 10’a yükselirken, İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırılardan yılın başından bu yana 30 Filistinli hayatını kaybetti.