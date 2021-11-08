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İsrail’in Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği ve saldırıya Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi
İsrail’in Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği ve saldırıya Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.
Asayiş 08.11.2021, 21:18 08.11.2021, 21:40
İsrail’in Lübnan üzerinden Suriye’ye hava saldırısı düzenlediği ve saldırıya Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.