Son Dakika
İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi.
İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi.
İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi.
Asayiş 03.01.2022, 23:23
İsrail’in kuzeyinde yer alan Hayfa kenti açıklarında içerisinde 3 mürettebatın bulunduğu helikopterin düştüğü bildirildi.