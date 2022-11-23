İsrail’in Batı Şeria’da Filistinli çocukların okulunu yıkmasına AB’den tepki

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan bir okulu yıkmasının ardından Avrupa Birliği’nden yapılan açıklamada, "Dehşete düştük. Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli. Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli" denildi.

Filistin’de işgal altında bulunan Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bir hayırsever tarafından yaptırılan okul İsrail güçleri tarafından yıkıldı. Masafer Yatta bölgesinde bulunan okulun yıkılmasına tepki gösteren Filistinlilere, İsrail güçleri de sert müdahale etti. Avrupa Birliği, El Halil’de yıkılan okulun görüntülerinin paylaşılmasının ardından sosyal medyadan sert bir paylaştım yaptı. İsrail’in önemli yapıları hedef almasını eleştiren AB, "İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Masafer Yatta’da bir hayırsever tarafından yaptırılan Isfey Okulunu, birçok AB üyesinin bölgeye diplomatik ziyaret gerçekleştirmesinden bir gün sonra yıkması karşısında dehşete düştük. Filistinli çocukların eğitim hakkına saygı gösterilmeli. Devam eden zorlayıcı tedbirler, Masafer Yatta’daki Filistin halkının varlığını tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, okulun izinsiz yapıldığı belirtilerek yıkım kararı alındığı iddia edildi.