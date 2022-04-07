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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 07.04.2022, 21:48
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.