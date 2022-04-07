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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov İngiliz basınına verdiği demeçte, Rus ordusunun Ukrayna’da büyük kayıplar verdiğini ifade ederek, bunu büyük bir trajedi olarak nitelendirdi.
- İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Asayiş 07.04.2022, 21:55
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de düzenlenen silahlı saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişinin yaralandığı bildirildi.