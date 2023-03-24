İsrail’den Mescid-i Aksa’ya geçmek isteyen Batı Şerialılara karşı yoğun önlem

İsrail güçleri, Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak üzere Batı Şeria’dan Kudüs’e geçmek isteyen Filistinlilere yoğun önlem uyguladı. Kontrol noktası sayısını arttıran İsrail güçleri, bazı Filistinlilerin geçişine izin vermedi.

Ramazan ayının ilk cumasında, Filistin’de yaşayanlar Mescid-i Aksa’ya akın etti. İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinliler ise Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak üzere sabahın erken saatlerinde yola çıktı. İsrail güçleri ise, Batı Şeria’da çıkışlardaki kontrolleri arttırdı. Bazı Filistinlilerin geçişini engelleyen İsrail güçleri, Kudüs’e gitmek isteyen Filistinlileri tek tek aradı.