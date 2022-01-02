- İsrail’den Gazze’ye hava ve topçu saldırısı

İsrail, Gazze Şeridi’ne hava ve topçu saldırısı düzenledi.

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırısında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı noktaların hedef alındığı bildirildi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırının Gazze’den İsrail’e iki roketin ateşlenmesine yanıt olarak düzenlendiği belirtildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı da ifade edildi.

İsrail ordusu, dün Gazze’den 2 roketin atıldığını ve bunların Guş Dan bölgesi açıklarında Akdeniz’e düştüğünü ileri sürmüştü.