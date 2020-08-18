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İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDEKİ REFAH KENTİNİN DOĞUSUNA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ.
Asayiş 18.08.2020, 08:58
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’a ait alt yapıyı hedef aldığını öne sürerek, saldırının Gazze’den İsrail tarafına yanan balonlar gönderilmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.
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