İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, Gazze’de Hamas’a ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail uçakları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait El-Kadisiyye ismi verilen noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

(MA-Y)