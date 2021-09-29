İsrail’de yolcu uçağı acil iniş yaptı

İsrail’de 169 kişiyi taşıyan United Havayolları’na ait uçak, kanat kısmında meydana gelen arıza nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İsrail’de 169 kişi ile birlikte havalanan United Havayolları’na ait uçağın, kanat kısmında yaşanan arıza nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na acil iniş yaptığı bildirildi. Uçağın kalkıştan kısa süre döndüğü havalimanına güvenli bir şekilde indiği ve kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.