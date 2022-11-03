İsrail’in Gazze Şeridi sınırında yer alan Ein HaShlosha, Kissufim ve Nirim yerleşim bölgelerinde siren sesleri yükseldi.

İsrail’de siren sesleri yükseldi. Gazze Şeridi sınırında yer alan Ein HaShlosha, Kissufim ve Nirim yerleşim bölgelerinde yükselen siren seslerinin Gazze’den fırlatılan roket olduğu iddia edilirken, Demir Kubbe füze savunma sistemi devreye girdi. Ölen ya da yaralanan olmazken, bölge sakinleri alarm verildikten sonra bir patlama sesi duyduklarını bildirdi.