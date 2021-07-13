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İsrail’de petrol rafinerisinde patlama

İsrail’in Aşdod petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

Asayiş 13.07.2021, 14:01
İsrail’de petrol rafinerisinde patlama
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İsrail’in Aşdod petrol rafinerisinde patlama meydana geldi.

İsrail’in Akdeniz kıyısında bulunan Aşdod kentindeki petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle rafineden dumanlar yükseldi. İtfaiye ve Kurtarma Merkezi yaptığı açıklamada, Aşdod petrol rafinerisinde patlamanın meydana geldiği ihbarını almalarının ardından olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu. Patlamada can kaybı yaşanmadığı ve yakıt sızıntısı tehlikesi olmadığı belirtildi. Olay yerinde çalışmalar devam ederken, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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