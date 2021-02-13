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İsrail’de küçük uçak araziye düştü: 2 ölü
İsrail’in Afula kenti yakınlarındaki Givat Hamura bölgesinde küçük bir uçağın araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 13.02.2021, 16:06
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İsrail’in Afula kenti yakınlarındaki Givat Hamura bölgesinde küçük bir uçağın araziye düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.İsrail’in Afula kenti yakınlarındaki Givat Hamura bölgesinde küçük bir uçak araziye düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi. Kazada pilot ve 1 yolcunun hayatını kaybettiği duyuruldu. Uçağın düşme nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, kazaya ilişkin polis tarafından soruşturma başlatıldı.