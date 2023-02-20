İsrail’de binlerce kişi tartışmalı yargı reformunu protesto etti

İsrail’de binlerce kişi, Yüksek Mahkeme ve meclisin bulunduğu bölgede Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformunu protesto etti.

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformuna yönelik protestolar devam ediyor. Binlerce İsrailli, Kudüs’teki Yüksek Mahkeme ve meclisin bulunduğu bölgede yolları kapatarak, ellerindeki İsrail bayrakları ile Netanyahu hükümetinin "yargıyı zayıflatma" girişimlerine tepki gösterdi. Bazı protestocuların, Margaret Atwood’un dünyaca ünlü “The Handmaid’s Tale” adlı romanındaki hizmetçiler gibi uzun kırmızı elbiseler ve beyaz başörtüleri giymesi ise dikkat çekti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD’nin yasayı erteleme ve müzakere etme çağrılarına rağmen Yüksek Mahkeme’nin yetkilerinin sınırlandırılmasını, meclisin mahkeme kararlarını geçersiz kılmasını ve yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisinin azaltılmasını içeren yargı reformunun, yasalaşmasına yönelik oylamanın yapılacağı ilk oturum mecliste bugün düzenlenecek. Söz konusu tartışmalı teklifin yasalaşması için mecliste yapılacak 3 oturumda da onay alması gerekiyor.

İsrail’in yazılı bir Anayasa’sı bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı merci olarak görev yapar. İsrail’de devletin işleyişine, yönetimi ile insan hak ve özgürlüklerine ilişkin birçok "temel yasalar” bulunmaktadır. Yüksek Mahkeme, Anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırı olduğu gerekçesiyle meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisine sahiptir.