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İsrail’de araçta patlama: 1 ölü

İsrail’in Zikhron Yaakov kasabasında park halinde bulunan bir araçta yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 06.07.2022, 15:04
İsrail’de araçta patlama: 1 ölü

İsrail’in Zikhron Yaakov kasabasında park halinde bulunan bir araçta yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail’in Hayfa bölgesinde bulunan Zikhron Yaakov kasabasında park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine gelen polis, 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Polis ayrıca konsey binası yakınında yaşanan patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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